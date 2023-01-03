Один із блоків "Енергоатома" виводиться в плановий капітальний ремонт

Сьогодні, 3 січня 2023 року, один з енергоблоків ДП "НАЕК "Енергоатом" задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки.

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Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.

Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

"Всі 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України", - зазначають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ, що веде до окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, було відключено ввечері 29 грудня через пошкодження, викликані обстрілом.

Зазначимо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.