Один из блоков "Энергоатома" выводится в плановый капитальный ремонт

Сегодня, 3 января 2023, один из энергоблоков ГП "НАЭК "Энергоатом" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории.

"Все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. В настоящее время ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные нужды от энергосистемы Украины", - отмечают в "Энергоатоме".

Напомним, резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ, ведущая к оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, была отключена вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелом.

Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.