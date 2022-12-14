Зеленский настаивает на отправке экспертов ООН на объекты украинской энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал скорейшее направить экспертов организации на объекты украинской энергетики.

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Об этом глава государства сообщил 14 декабря в Twitter.

"Поблагодарил Гутерришу за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики. Будем развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу", — рассказал гарант.

Отметим, что в последнее время Российская Федерация ужесточила атаки именно на объекты энергетики в Украине. Это создает угрозу также АЭС.

В конце ноября ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций.

Кроме того, кафиры обстреливают Запорожскую АЭС. При этом на ЗАЭС имеется 20 аварийных стационарных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы к выдаче электроэнергии в случае отсутствия всей электроэнергии. Кроме того, на станции подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции в зимний период.

Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.