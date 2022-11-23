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Категория
Энергетика
Дата публикации

Обстрелы РФ привели к временному обесточиванию всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС

Обстрелы РФ привели к временному обесточиванию всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС

Ракетный обстрел РФ в среду, 23 ноября, привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Без света остаются большинство потребителей электроэнергии в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствие электроэнергии может повлиять на тепло- и водоснабжение.

"Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

Автор:
Нина Комащенко