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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Обстріли РФ призвели до тимчасового знеструмлення всіх АЕС та більшості ТЕС і ГЕС

Обстріли РФ призвели до тимчасового знеструмлення всіх АЕС та більшості ТЕС і ГЕС
Фото: пресслужба Міненерго

Ракетний обстріл РФ у середу, 23 листопада, призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Без світла залишаються більшість споживачів електроенергії в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

"Енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії. 

Автор:
Ніна Комащенко