Енергоблоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені, ЗАЕС перейшла в режим блекауту

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС через зниження частоти в енергосистемі спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.