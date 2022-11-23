По всій Україні застосовують екстрені відключення електроенергії: що відомо

Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше", — зазначили в "Укренерго".

Київ та область. В столиці застосовують екстрені відключення електроенергії. Через російські ракетні удари по всьому Києву призупинене водопостачання.

Хмельницька область. Внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська). Крім того, частина міста Хмельницького без води; Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми, повідомив очільник Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Харків та область. Росія не завдавала ударів по регіону, але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. У Харкові зупинено весь електротранспорт. Людей евакуювали із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту виведено додаткові автобуси.

Дніпропетровська область. Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою, повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Черкаська область. Через ворожі атаки на енергооб'єкти країни, на Черкащині застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Кіровоградська область. Очільник ОДА Андрій Райкович повідомив про атаку на енергетичний об’єкт. Область, як і низка інших регіонів, без світла.

Джерело фото: ua.depositphotos.com