По всьому Києву призупинене постачання води

Через російські ракетні удари по всьому Києву призупинене водопостачання, повідомив мер Вітлій Кличко.

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Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян", — зазначив мер.

Крім того, в "ДТЕК Київські електромережі" після ракетних ударів повідомили, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Відключення водо- та електропостачання викликано ракетним ударом 23 листопад. В результаті також є жертви.

Нагадаємо, з жовтня переважно росіяни цілилися саме на об'єкти енергетики, але продовжують бити і по житловим будинках.

В результаті в Україні почали застосовувати екстрені та планові відключення світла по всій країні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.

Джерело фото: ua.depositphotos.com