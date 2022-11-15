Мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком по всій Україні

Оператори мобільного зв'язку Kyivstar та Vodafone попередили абонентів, що у зв'язку з масованою ракетною атакою, що РФ здійснила 15 листопада, в Україні можуть бути перебої зі зв'язком.

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Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів пресслужба Vodafone попросила зменшити споживання сервісу передачі даних:

вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах;

не використовуйте YouTube, або встановіть низьку якість відео;

за можливості зменшіть використання мобільного інтернету.

"Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг. Ми працюємо. Тримайтеся там", — зазначили в Vodafone.

У пресслужбі Kyivstar також повідомили, що подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії.

"Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", — йдеться в повідомленні оператора.

За даними Netblocks, по всій Україні фіксуються перебої з інтернет покриттям.

Безпосередньо у Львові мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада НЕК “Укренерго” запроваджує аварійні відключення в низці областей України, у тому числі і в Києві.

У столиці росіяни поцілили по житловому будинку. Через влучання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, обласний центр знеструмлений. Аналогічна ситуація виникла у Житомирі.

Крім того, у Харкові ціллю ворога став також об'єкт критичної інфраструктури. У місті зупинено наземний електротранспорт, метро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com