Мобильные операторы предупредили о перебоях со связью по всей Украине

Операторы мобильной связи Kyivstar и Vodafone предупредили абонентов, что в связи с массированной ракетной атакой 15 ноября в Украине могут быть перебои со связью.

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Для продления работы базовых станций от аккумуляторов пресс-служба Vodafone попросила уменьшить потребление сервиса передачи данных:

выключите автозагрузку медиа в мессенджерах;

не используйте YouTube или установите низкое качество видео;

по возможности уменьшите использование мобильного Интернета.

"Друзья, из-за обстрелов и нехватки питания могут возникать временные ограничения в работе наших услуг. Мы работаем. Держитесь там", - отметили в Vodafone.

В пресс-службе Kyivstar также сообщили, что кое-где может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии.

"Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", — говорится в сообщении оператора.

По данным Netblocks, по всей Украине фиксируются перебои с интернет-покрытием.

Непосредственно во Львове мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки.

Отметим, что в результате ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября НЭК "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве.

В столице россияне попали в жилой дом. Из-за попадания в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, областной центр обесточен. Аналогичная ситуация возникла в Житомире.

Кроме того, в Харькове целью неприятеля стал также объект критической инфраструктуры. В городе остановлен наземный электротранспорт, метро.

Источник фото: ua.depositphotos.com