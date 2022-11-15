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Россия нанесла ракетные удары по Житомиру, город остается без электроэнергии
Войска Российской Федерации вечером 15 ноября нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира, сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
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"Наши энергетики делают все возможное, работает ГСЧС. Больше информации дам позже. Пока что город остается без электрической энергии полностью", — сказал мэр.
Россия начала массированную ракетную атаку вечером 15 ноября. Во многих городах ПВО сбила воздушные цели. Однако фиксируют также и попадания. В частности, в Киеве россияне попали в жилой дом.
Из-за попадания в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, областной центр обесточен.Подписывайтесь на наш Telegram канал