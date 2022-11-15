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Во Львове прогремели взрывы, часть города обесточена, — мэр
Вечером 15 ноября Россия начала массированный ракетный обстрел Украины. Во многих городах ПВО сбила цели. Взрывы во время воздушной тревоги раздавались и во Львове.
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Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
Он отметил, что после взрывов в городе пропала электроэнергия.
"Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии! Часть города без электроэнергии. Больше информации позже", — заявил глава Львова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий уточнил, что армия РФ поразила объект критической энергетической инфраструктуры в регионе, поэтому во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов.