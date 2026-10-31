Правительство выделило 355 млн грн на укрытие в родовых и защиту больниц

Кабинет министров направит 354,6 млн грн на ремонт укрытий в роддомах и дополнительную защиту больниц. Из этой суммы 294,8 млн грн получат 84 медучреждения, где принимают роды.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Укрытия должны обустроить с учетом потребностей беременных, рожениц и младенцев. В них предполагается тепло, освещение, водоснабжение и вентиляция.

Также должен быть обеспечен безопасный доступ к укрытиям для женщин, которым сложно передвигаться. Медики смогут продолжать принимать роды и ухаживать за матерями и детьми во время воздушных тревог.

Дополнительные 59,8 млн грн направят на усиление защиты медучреждений, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения и имеющих стационарные отделения.

Речь идет, в частности, об операционных, реанимациях, отделениях интенсивной терапии новорожденных и родовых залах.

Для их защиты планируют устанавливать габионы, металлические ролеты и ударопрочную защитную пленку на окна.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, средства перераспределят в пределах уже предусмотренного бюджета Министерства здравоохранения, поэтому в дополнительных бюджетных расходах решение не нуждается.

Напомним, ранее правительство обновило правила работы больниц во время воздушных тревог. При красном уровне угрозы пациенты и медики должны переходить в укрытие, однако помощь, которую опасно прерывать, в частности, операции, реанимацию и интенсивную терапию, продолжают оказывать. Отдельно Кабмин поручил ужесточить защиту операционных, реанимационных, родильных и приемных отделений.