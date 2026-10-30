Только половина населения Украины может одновременно спрятаться в укрытиях, — ГСЧС

Во всех объектах фонда защитных сооружений Украины в целом может одновременно укрыться примерно 55% населения страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий во время брифинга в медиацентре "Укринформ".

Только половина населения может одновременно скрыться

Чиновник напомнил, что основными ориентирами в этой сфере является Стратегия развития фонда защитных сооружений гражданской защиты, принятая в начале 2025 года.

Она рассчитана до 2034 года и реализуется в три этапа. Главная цель документа – обеспечить 100% населения возможностью спрятаться в безопасных местах.

"На сегодняшний день этот показатель составляет около 55%. То есть чуть больше половины населения может сейчас одновременно укрыться во всех объектах фонда защитных сооружений Украины", — отмечает Витовецкий.

Что делать бизнесу

Представитель ГСЧС также объяснил алгоритм действий для хозяйствующих субъектов, не имеющих собственных хранилищ и рассчитывающих на укрытие других балансодержателей.

Если бизнес планирует использовать чужое безопасное пространство, между сторонами должен проходить диалог.

По словам Витовецкого, это нормальная практика, когда предприятие участвует в совместном содержании сооружения или даже банально обустраивает там места для сидения. Главное, чтобы требования владельца помещения не были завышенными.

"Исключительно балансодержатель может определить, возможно ли там укрываться или нет, и соответственно определять условия, на которых будет предоставляться часть помещения. Доступность объектов фонда защитных сооружений - это полномочия балансодержателя", - подчеркнул спикер.

В то же время в ГСЧС подчеркнули, что те, кто содержит объект гражданской защиты, обязаны гарантировать его готовность и свободный доступ для гражданских. За ненадлежащее содержание хранилищ или безосновательное ограничение доступа законодательством предусмотрена административная ответственность для балансодержателей.

Ранее правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.

Однако предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. Причиной повторного пересмотра норм стало то, что после инициированных два месяца назад изменений многие компании так и не приступили к выполнению базовых требований безопасности.