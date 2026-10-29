Предпринимателям дали больше времени на обустройство укрытий: как будет работать бизнес во время тревог

Кабинет Министров обновляет порядок работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, главным приоритетом остается безопасность граждан, однако власти стремятся сохранить бесперебойную экономическую деятельность и жизнедеятельность страны.

Причиной повторного пересмотра норм стало то, что после инициированных два месяца назад изменений многие компании так и не приступили к выполнению базовых требований безопасности.

"Даем предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. Возможностей для закупки мобильных конструкций достаточно. Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступ к ближайшему подземному укрытию", — заявил премьер-министр.

Чиновник также пояснил, что новые критерии к укрытиям будут формироваться с учетом количества работников и посетителей, которые одновременно находятся на объекте.

Кроме того, предпринимателям разрешили использовать защитные сооружения, расположенные рядом с объектом, если они обладают достаточной емкостью, а люди четко проинформированы об их расположении.

"Укрытие не обязательно должно быть на собственной территории предприятия. Можно пользоваться укрытием рядом, если оно имеет достаточную емкость. В то же время люди должны четко знать, где оно расположено", - подчеркнул Корецкий.

До 4 марта военные администрации соберут все данные по выполнению требований безопасности предприятиями, после чего Правительство примет дальнейшие решения.

В то же время глава правительства отдельно поблагодарил тех представителей бизнеса, которые уже позаботились о защите своих работников и клиентов и сделали для этого максимум возможного.

Напомним, 20% заведений общепита в Украине могут временно прекратить работу до весны на фоне ужесточения требований к безопасности во время воздушных тревог.

Ранее правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.