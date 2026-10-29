UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,50

46,19

EUR

51,71

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Предпринимателям дали больше времени на обустройство укрытий: как будет работать бизнес во время тревог

укрытие
Кабмин смягчил требования к укрытиям для бизнеса / Depositphotos

Кабинет Министров обновляет порядок работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, главным приоритетом остается безопасность граждан, однако власти стремятся сохранить бесперебойную экономическую деятельность и жизнедеятельность страны.

Причиной повторного пересмотра норм стало то, что после инициированных два месяца назад изменений многие компании так и не приступили к выполнению базовых требований безопасности.

"Даем предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. Возможностей для закупки мобильных конструкций достаточно. Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступ к ближайшему подземному укрытию", — заявил премьер-министр.

Чиновник также пояснил, что новые критерии к укрытиям будут формироваться с учетом количества работников и посетителей, которые одновременно находятся на объекте.

Кроме того, предпринимателям разрешили использовать защитные сооружения, расположенные рядом с объектом, если они обладают достаточной емкостью, а люди четко проинформированы об их расположении.

"Укрытие не обязательно должно быть на собственной территории предприятия. Можно пользоваться укрытием рядом, если оно имеет достаточную емкость. В то же время люди должны четко знать, где оно расположено", - подчеркнул Корецкий.

До 4 марта военные администрации соберут все данные по выполнению требований безопасности предприятиями, после чего Правительство примет дальнейшие решения.

В то же время глава правительства отдельно поблагодарил тех представителей бизнеса, которые уже позаботились о защите своих работников и клиентов и сделали для этого максимум возможного.

Напомним, 20% заведений общепита в Украине могут временно прекратить работу до весны на фоне ужесточения требований к безопасности во время воздушных тревог.

Ранее правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности