До 4 декабря или на паузу: из-за новых требований к укрытиям под угрозой до 20% ресторанов

До 20% заведений общепита в Украине могут временно прекратить работу до весны на фоне ужесточения требований к безопасности во время воздушных тревог. С 4 декабря 2026 предприятия без надлежащего укрытия или безопасного пространства больше не смогут продолжать работу во время желтого уровня угрозы только с согласия работников.

Такую оценку Dilo высказала ресторанная эксперт Ольга Насонова.

Новые правила предусмотрены постановлением Кабмина №1092 . Она вступила в силу 4 сентября, но для бизнеса был установлен трехмесячный переходный период. Как Минэкономики поясняет , что предприятия могут использовать не только полноценные защитные сооружения, но и надлежаще обустроенные безопасные пространства непосредственно в зданиях.

Почему ресторанам сложно выполнить новые требования

Обычная комната без окон или коридор с гипсокартонными перегородками не становится безопасным пространством автоматически. Конструкции и расположение такого помещения должны обеспечивать предусмотренный нормами уровень защиты.

По оценке Ольги Насоновой, в стране может быть только одна-две сотни ресторанных помещений, уже отвечающих необходимым требованиям. Большинство городских ресторанов расположены на первых этажах жилых домов, имеют панорамные фасады, а их внутренняя площадь занимает кухня, мойка и складские помещения.

"Монолитная стена – это сплошной бетон, а в ресторанах перегородки возводят из газоблока или гипсокартона, которые мгновенно сыпятся от взрывной волны. Построить бетонный бункер на первом этаже жилого дома никто не позволит, как и вырыть подвал под готовым фундаментом. Реальные шансыобустроить укрытие должны котлован, залить его бетоном и сделать безопасную зону. Для классического городского стрит-ритейла эти нормы технически невыполнимы», – объясняет Насонова.

Подвальные рестораны получают преимущество

В более выгодном положении оказались рестораны, расположенные в подвальных помещениях. Их потенциально проще приспособить к требованиям безопасности, хотя само собой расположение под землей еще не означает, что помещение соответствует нормативам. По оценке Ольги Насоновой, в Киеве и Днепре доля таких заведений составляет около 15%, а в Одессе – не больше 5%.

Помещения, которые до полномасштабного вторжения считались не слишком привлекательными для ресторанного бизнеса, теперь имеют дополнительное конкурентное преимущество.

"Найти свободный подвал в центре столицы практически невозможно – площади разобрали под коворкинги и новые бары, а сети типа "Текила Бар" или Rumba Bar активно наращивают именно такие точки, куда гости охотно спускаются даже во время тревог", – говорит эксперт.

Для остальных заведений новые требования усугубляют финансовую нагрузку на фоне энергетического кризиса и уменьшение количества посетителей. По словам Насоновой, в октябре посещаемость киевских ресторанов сократилась на 30–50% по сравнению с прошлым годом. При таких условиях расходы на генераторы, горючее, аренду и персонал становятся все более тяжелыми для бизнеса.

Часть ресторанов может закрыться до весны

Из-за роста затрат рестораторы все чаще рассматривают временное прекращение работы до весны. Они пытаются договориться с арендодателями о скидках или оплате только коммунальных платежей, чтобы сохранить помещение и вернуться к работе после завершения зимы.

"Сети "Сушия" и Pesto Cafe уже объявили о закрытии ряда своих локаций. В то же время владельцы "Пузатого Дома" также ищут пути сокращения расходов. Ресторанный сектор погружается в вынужденную зимнюю консервацию, вернуться из которой в апреле смогут далеко не все игроки", – отмечает эксперт.

Сколько ресторанов уже закрылось в Украине

Ресторанный рынок нес значительные потери и введение новых требований к укрытиям. Как ранее рассказывала Насонова в интервью Delo.ua , за несколько месяцев в начале 2026 года в Киеве прекратили работу около 400 заведений, из которых почти 300 – небольшие кофейни, стритфуды и пекарни. Часть закрытий была связана с убыточностью, другие – с демонтажем временных построек.

Сокращали сети и крупные ресторанные операторы. В частности, GastroFamily закрыла четыре заведения зимой 2025-2026 годов : три точки «Белого Налива» во Львове и Луцке и «Канапка-бар» в Киеве. А сеть Confetti к июню 2026 года закрыла все пять ресторанов в торговых центрах Днепра .