UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Популярная кофейня-кондитерская в Киеве временно закрывается из-за пищевого отравления сотрудников

Namelaka
Киевская Namelaka остановила работу из-за инфекции

Кондитерская Namelaka на улице Большая Васильковская в Киеве временно приостановила свою работу из-за массового заболевания среди работников и зафиксированных случаев отравления среди посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба заведения.

По данным компании, первые симптомы пищевого отравления у первого работника выявили еще 29 августа, а уже к 2 сентября количество заболевших членов команды возросло до 27 человек.

Результаты анализов и меры безопасности

После обращения в санитарно-эпидемиологическую службу и проведение лабораторных исследований у работников обнаружили опасный возбудитель.

"Вчера вечером мы получили результаты анализов первых 10 человек из команды — у двух из них обнаружен сальмонелла. Сейчас мы не понимаем, как именно возбудитель попал к нам", — отмечают в пресс-службе Namelaka.

В заведении подчеркнули, что после осложнения ситуации полностью остановили работу, утилизировали всю продукцию, провели дезинфекцию помещений специализированными службами и направили персонал на карантин.

Также в кондитерской проверили качество воды – результаты анализов подтвердили ее безопасность.

Что известно о пострадавших гостях

Сейчас администрация владеет информацией о трех посетителях, заявивших о симптомах кишечной инфекции.

"С одной девушкой находимся на связи, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов. Также ждем контактов двух гостей, имеющих схожие симптомы", — сообщили в компании.

Представители Namelaka подчеркнули, что соблюдают все санитарные нормы, имеют сертификаты качества на продукцию и регулярно проводят лабораторные исследования.

В то же время другое заведение сети, расположенное на Подоле, продолжает работать в обычном режиме — среди его команды случаев заболевания не обнаружено.

О кондитерской Namelaka

Заведение на улице Большая Васильковская, 51 открылось 6 марта 2026 года. Это уже вторая кондитерская Namelaka, она значительно больше первой — площадь помещения составляет 600 квадратных метров.

Первая кондитерская Namelaka расположена на Подоле – по адресу улица Межигорская, 63. Она открылась в июле 2020 года.

Напомним, сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. В настоящее время сеть объединяет 60 заведений в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах. В GastroFamily входят заведения под брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Последняя Баррикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers и другие.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности