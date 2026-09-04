Популярная кофейня-кондитерская в Киеве временно закрывается из-за пищевого отравления сотрудников

Кондитерская Namelaka на улице Большая Васильковская в Киеве временно приостановила свою работу из-за массового заболевания среди работников и зафиксированных случаев отравления среди посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба заведения.

По данным компании, первые симптомы пищевого отравления у первого работника выявили еще 29 августа, а уже к 2 сентября количество заболевших членов команды возросло до 27 человек.

Результаты анализов и меры безопасности

После обращения в санитарно-эпидемиологическую службу и проведение лабораторных исследований у работников обнаружили опасный возбудитель.

"Вчера вечером мы получили результаты анализов первых 10 человек из команды — у двух из них обнаружен сальмонелла. Сейчас мы не понимаем, как именно возбудитель попал к нам", — отмечают в пресс-службе Namelaka.

В заведении подчеркнули, что после осложнения ситуации полностью остановили работу, утилизировали всю продукцию, провели дезинфекцию помещений специализированными службами и направили персонал на карантин.

Также в кондитерской проверили качество воды – результаты анализов подтвердили ее безопасность.

Что известно о пострадавших гостях

Сейчас администрация владеет информацией о трех посетителях, заявивших о симптомах кишечной инфекции.

"С одной девушкой находимся на связи, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов. Также ждем контактов двух гостей, имеющих схожие симптомы", — сообщили в компании.

Представители Namelaka подчеркнули, что соблюдают все санитарные нормы, имеют сертификаты качества на продукцию и регулярно проводят лабораторные исследования.

В то же время другое заведение сети, расположенное на Подоле, продолжает работать в обычном режиме — среди его команды случаев заболевания не обнаружено.

О кондитерской Namelaka

Заведение на улице Большая Васильковская, 51 открылось 6 марта 2026 года. Это уже вторая кондитерская Namelaka, она значительно больше первой — площадь помещения составляет 600 квадратных метров.

Первая кондитерская Namelaka расположена на Подоле – по адресу улица Межигорская, 63. Она открылась в июле 2020 года.

Напомним, сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. В настоящее время сеть объединяет 60 заведений в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах. В GastroFamily входят заведения под брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Последняя Баррикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers и другие.