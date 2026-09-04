Популярна кавʼярня-кондитерська в Києві тимчасово закривається через харчове отруєння співробітників

Кондитерська Namelaka на вулиці Велика Васильківська у Києві тимчасово призупинила свою роботу через масове захворювання серед працівників та зафіксовані випадки отруєння серед відвідувачів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба закладу.

За даними компанії, перші симптоми харчового отруєння у працівника виявили ще 29 серпня, а вже станом на вечір 2 вересня кількість захворілих членів команди зросла до 27 осіб.

Результати аналізів та заходи безпеки

Після звернення до санітарно-епідеміологічної служби та проведення лабораторних досліджень у працівників виявили небезпечний збудник.

"Вчора ввечері ми отримали результати аналізів перших 10 людей з команди — у двох з них виявлено сальмонелу. Наразі ми не розуміємо, як саме збудник потрапив до нас", — зазначають у пресслужбі Namelaka.

У закладі підкреслили, що одразу після ускладнення ситуації повністю зупинили роботу, утилізували всю продукцію, провели дезінфекцію приміщень спеціалізованими службами та направили персонал на карантин.

Також у кондитерській перевірили якість води — результати аналізів підтвердили її безпечність.

Що відомо про постраждалих гостей

Наразі адміністрація володіє інформацією про трьох відвідувачів, які заявили про симптоми кишкової інфекції.

"З однією дівчиною перебуваємо на зв’язку, оплачуємо рахунки за лікування та очікуємо результатів аналізів. Також чекаємо на контакти двох гостей, які мають схожі симптоми", — повідомили в компанії.

Представники Namelaka наголосили, що дотримуються всіх санітарних норм, мають сертифікати якості на продукцію та регулярно проводять лабораторні дослідження.

Водночас інший заклад мережі, розташований на Подолі, продовжує працювати у звичному режимі — серед його команди випадків захворювання не виявлено.

Про кондитерську Namelaka

Заклад на вулиці Велика Васильківська, 51 відкрився 6 березня 2026 року. Це вже друга кондитерська Namelaka, вона значно більша за першу — площа приміщення становить 600 квадратних метрів.

Перша кондитерська Namelaka розташована на Подолі — за адресою вулиця Межигірська, 63. Вона відкрилася у липні 2020 року.

Нагадаємо, мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів. Зараз мережа об'єднує 60 закладів в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах. До GastroFamily входять заклади під брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Остання Барикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers та інші.