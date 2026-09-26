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Понад $51 млн на медицину: Україна отримала нове фінансування від Японії

долари Україна
Україна отримала $51,5 млн у межах проєкту Світового банку / Shutterstock

Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE, спрямованого на розвиток і посилення системи охорони здоров’я.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Україна отримала $51,5 млн від Японії

Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх планують спрямувати на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Загальний обсяг фінансування проєкту THRIVE становить $1,2 млрд. Із цієї суми Україна вже отримала $449 млн.

У межах проєкту міжнародні партнери продовжують підтримувати фінансову стійкість України та розвиток її медичної системи.

Нагадаємо, вже понад 100 закладів охорони здоров’я у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям, встановленим у межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність СЕС перевищує 9 МВт.

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