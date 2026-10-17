Розвиток економіки, інвестиції та повернення людей: Терехов розповів про цілі відбудови

Відбудова України після війни має створити умови для розвитку економіки, залучення інвестицій і повернення людей у громади.

Як повідомляє Dilo, на цьому наголосив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час онлайн-виступу перед європейськими партнерами на заході "Сила громад – спільне майбутнє: муніципальне партнерство з Україною в дії", який відбувся у Брюсселі в межах Європейського тижня регіонів і міст 2026 року.

За його словами, відновлення країни має бути спрямоване не лише на відбудову інфраструктури, а й на створення умов для економічного розвитку громад. Важливими складовими цього процесу він назвав повернення населення та залучення інвестицій.

Терехов також наголосив, що тривалий мир залежить не лише від військових і дипломатичних рішень, а й від того, якою Україна стане після війни. Відбудова економіки, розвиток громад і залучення інвестицій мають супроводжуватися зміцненням безпеки, щоб українські міста не жили в очікуванні нової війни.

Мер Харкова пов'язав перспективи економічного відновлення з європейською інтеграцією України. Він наголосив, що її результати мають бути відчутними для громадян через зростання доходів, покращення якості послуг та ефективну роботу органів влади.

"Для мене майбутнє України очевидне – в Європейському Союзі. Європейське майбутнє люди мають відчути у своєму щоденному житті: у доходах, якості послуг і чесній роботі влади", – наголосив Терехов.

Окремо він звернув увагу на необхідність прозорості, відповідальності влади та протидії корупції як передумов формування довіри й розвитку сильних інституцій.

Терехов також підкреслив важливість співпраці з європейськими містами. За його словами, українські прифронтові громади можуть ділитися досвідом децентралізації енергетики, кризового управління та відновлення інфраструктури після російських атак.

Раніше Ігор Терехов неодноразово наголошував на необхідності комплексного відновлення Харкова та інших прифронтових громад. Водночас відбудова таких територій залежить не лише від фінансування інфраструктурних проєктів, а й від створення умов для роботи бізнесу, повернення населення та залучення приватного капіталу.