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Норвегія виділила Україні 70 млн євро на відбудову та державні послуги

Прапори України та Норвегії
Норвегія виділила Україні 70 млн євро

Норвегія виділяє Україні 750 млн норвезьких крон (€70,61 млн) на відновлення та підтримку державних послуг. Завдяки механізму Світового банку цей внесок може допомогти залучити понад 2 млрд крон додаткового фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення уряду Норвегії.

Кошти спрямують через Спеціальну програму Світового банку для України (SPUR). Внески донорів у межах цього механізму використовуються для мобілізації приблизно втричі більшого обсягу позик.

Таким чином, норвезькі 750 млн крон можуть забезпечити Україні понад 2 млрд крон додаткового фінансування.

Гроші використовуватимуть для підтримки функціонування держави, зокрема виплати зарплат працівникам бюджетної сфери – вчителям і лікарям, соціальних виплат та відновлення інфраструктури.

Норвегія вже спрямовувала 1 млрд крон на перший етап Спеціальної програми для України. Цей внесок став основою для залучення позик на 3 млрд крон.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що тривалі російські атаки послаблюють можливості України самостійно фінансувати ключові державні послуги, тому підтримка через Світовий банк залишається одним із важливих напрямів допомоги.

Загальний обсяг програми Світового банку в Україні становить близько 900 млрд норвезьких крон. Кошти спрямовуються не лише на підтримку державних функцій, а й на розвиток інституцій, належного управління та боротьбу з корупцією.

У норвезькому уряді також наголошують на необхідності створювати умови для залучення приватного капіталу до відновлення України.

Нагадаємо, у вересні Норвегія виділила Україні ще 1 млрд крон через механізм Ukraine Facility. Кошти спрямували на бюджетну підтримку та виконання реформ.

Автор:
Тетяна Гойденко

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