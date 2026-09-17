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Норвегія виділила Україні понад €90 млн в межах Ukraine Facility: на що підуть гроші

Прапори Норвегії та України
Норвегія та США виділяють фінансову допомогу на посилення ядерної безпеки України / Мінветеранів

Норвегія виділила 1 млрд норвезьких крон (приблизно 92,57 мільйона євро) на підтримку України у 2026 році через європейський механізм Ukraine Facility. Кошти спрямують на бюджетну підтримку та виконання реформ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Країна стала першою державою поза межами ЄС, яка долучилася до цього механізму.

На що підуть гроші

Як зазначається у релізі, фінансування має допомогти українській владі покривати державні видатки та забезпечувати роботу державних систем. Частину коштів спрямують на впровадження реформ для боротьби з корупцією та підтримку енергетики.

Гроші надаватимуть у межах першого компонента Ukraine Facility. Їх виплата залежить від виконання Україною реформ, передбачених "Планом для України" та погоджених з ЄС.

"Кошти від Норвегії будуть використані для покриття видатків органів влади України та забезпечення безперебійної роботи державних систем. Вони також підуть на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики", — повідомили в уряді Норвегії.

Попередня підтримка

Раніше Норвегія вже спрямовувала кошти через інвестиційну рамку програми. У 2026 році вона виділила 500 мільйонів крон на енергетичну інфраструктуру, а у 2025 році надала 1,5 мільярда крон на закупівлю газу для виробництва тепла та електроенергії.

Про UkraineFacility

Інструмент Ukraine Facility розрахований на період з 2024 по 2027 роки.  Ключовими цілями механізму є підтримка економічної стабільності, реконструкції, модернізації та реформаторських зусиль України на шляху до членства в ЄС. Кошти розподіляються в міру впровадження узгоджених реформ. Механізм передбачає:

  • фінансову допомогу в межах державного плану реформ; 
  • інвестиційний компонент для залучення приватних і державних коштів; 
  • технічну допомогу та підтримку регіональних і місцевих органів влади.

Нагадаємо, уряд України активізував роботу для дотримання графіка виконання реформ у межах програми Ukraine Facility

Автор:
Тетяна Ковальчук

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