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Норвегия выделила Украине более €90 млн в рамках Ukraine Facility: на что пойдут деньги

Флаги Норвегии и Украины
Норвегия и США выделяют финансовую помощь на усиление ядерной безопасности Украины / Минветеранов

Норвегия выделила 1 млрд норвежских крон (около 92,57 миллиона евро) в поддержку Украины в 2026 году через европейский механизм Ukraine Facility. Средства будут направлены на бюджетную поддержку и выполнение реформ.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Страна стала первым государством вне ЕС, которое присоединилось к этому механизму.

На что пойдут деньги

Как отмечается в релизе, финансирование должно помочь украинским властям покрывать государственные расходы и обеспечивать работу государственных систем. Часть средств будет направлена на внедрение реформ для борьбы с коррупцией и поддержку энергетики.

Деньги будут предоставляться в рамках первого компонента Ukraine Facility. Их выплата зависит от выполнения Украиной реформ, предусмотренных "Планом для Украины" и согласованных с ЕС.

"Средства от Норвегии будут использованы для покрытия расходов органов власти Украины и обеспечения бесперебойной работы государственных систем. Они также пойдут на поддержку реформ в сфере борьбы с коррупцией и энергетики", — сообщили в правительстве Норвегии.

Предварительная поддержка

Ранее Норвегия уже направляла средства через инвестиционную рамку программы. В 2026 году она выделила 500 миллионов крон на энергетическую инфраструктуру, а в 2025 году предоставила 1,5 млрд крон на закупку газа для производства тепла и электроэнергии.

О UkraineFacility

Инструмент Ukraine Facility рассчитан на период с 2024 по 2027 год. Ключевыми целями механизма является поддержка экономической стабильности, реконструкции, модернизации и реформаторских усилий Украины на пути членства в ЕС. Денежные средства распределяются по мере внедрения согласованных реформ. Механизм предполагает:

  • финансовую помощь внутри государственного плана реформ;
  • инвестиционный компонент для привлечения частных и государственных средств;
  • техническая помощь и поддержка региональных и местных органов власти.

Напомним, правительство Украины активизировало работу по соблюдению графика выполнения реформ в рамках программы Ukraine Facility .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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