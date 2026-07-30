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€8,3 млрд дополнительного финансирования для Украины: Совет ЕС одобрил изменения в Ukraine Facility
30 июля Совет ЕС утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование на 2026 год на 8,3 млрд евро. Для получения средств Украина должна выполнить 27 новых индикаторов реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза.
Средства будут предоставлены через механизм Ukraine Support Loan , который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале 2026 года. Выполнение плана поддержки Украина Plan является обязательным условием для выплат.
Изменения в условиях и новые реформы
В пояснении к документу отмечается, что из-за обстоятельств войны часть предварительных этапов реформ стало невозможно выполнить в начальные сроки. Новое решение Совета ЕС определяет следующие ключевые корректировки:
- общее количество индикаторов Ukraine Plan выросло со 146 до 173;
- добавлено 27 новых количественных и качественных индикаторов, из которых 10 нуждаются в принятии новых законов;
- пересмотрено 34 из 146 действующих этапов выполнения программы;
- перенесены сроки выполнения 12 реформ, требующих больше времени;
- заменен или изменен ряд реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями войны.
Новые требования акцентируют внимание в частности на верховенстве права , борьбе с коррупцией , реформах для вступления Украины в ЕС, энергетическом секторе и интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза.
Финансовые показатели программы
Механизм поддержки Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов на период с 2024 по 2027 год.
По состоянию на текущий момент в рамках программы выплачено:
- €6 млрд путем переходного финансирования;
- €1,89 млрд предварительного финансирования;
- семь траншей на общую сумму ориентировочно в €21,6 млрд.
Напомним, в июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.