Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,41

51,21

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

€8,3 млрд дополнительного финансирования для Украины: Совет ЕС одобрил изменения в Ukraine Facility

флаги
Украина получит доступ к дополнительным €8,35 млрд от ЕС / Depositphotos

30 июля Совет ЕС утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование на 2026 год на 8,3 млрд евро. Для получения средств Украина должна выполнить 27 новых индикаторов реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза.

Средства будут предоставлены через механизм Ukraine Support Loan , который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале 2026 года. Выполнение плана поддержки Украина Plan является обязательным условием для выплат.

Изменения в условиях и новые реформы

В пояснении к документу отмечается, что из-за обстоятельств войны часть предварительных этапов реформ стало невозможно выполнить в начальные сроки. Новое решение Совета ЕС определяет следующие ключевые корректировки:

  • общее количество индикаторов Ukraine Plan выросло со 146 до 173;  
  • добавлено 27 новых количественных и качественных индикаторов, из которых 10 нуждаются в принятии новых законов;  
  • пересмотрено 34 из 146 действующих этапов выполнения программы;  
  • перенесены сроки выполнения 12 реформ, требующих больше времени;  
  • заменен или изменен ряд реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями войны.

Новые требования акцентируют внимание в частности на верховенстве права , борьбе с коррупцией , реформах для вступления Украины в ЕС, энергетическом секторе и интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза.

Финансовые показатели программы

Механизм поддержки Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов на период с 2024 по 2027 год.

По состоянию на текущий момент в рамках программы выплачено:

  • €6 млрд путем переходного финансирования;
  • €1,89 млрд предварительного финансирования;
  • семь траншей на общую сумму ориентировочно в €21,6 млрд.

Напомним, в июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.

Автор:
Татьяна Ковальчук