€8,3 млрд дополнительного финансирования для Украины: Совет ЕС одобрил изменения в Ukraine Facility

30 июля Совет ЕС утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование на 2026 год на 8,3 млрд евро. Для получения средств Украина должна выполнить 27 новых индикаторов реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза.

Средства будут предоставлены через механизм Ukraine Support Loan , который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале 2026 года. Выполнение плана поддержки Украина Plan является обязательным условием для выплат.

Изменения в условиях и новые реформы

В пояснении к документу отмечается, что из-за обстоятельств войны часть предварительных этапов реформ стало невозможно выполнить в начальные сроки. Новое решение Совета ЕС определяет следующие ключевые корректировки:

общее количество индикаторов Ukraine Plan выросло со 146 до 173;

добавлено 27 новых количественных и качественных индикаторов, из которых 10 нуждаются в принятии новых законов;

пересмотрено 34 из 146 действующих этапов выполнения программы;

перенесены сроки выполнения 12 реформ, требующих больше времени;

заменен или изменен ряд реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями войны.

Новые требования акцентируют внимание в частности на верховенстве права , борьбе с коррупцией , реформах для вступления Украины в ЕС, энергетическом секторе и интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза.

Финансовые показатели программы

Механизм поддержки Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов на период с 2024 по 2027 год.

По состоянию на текущий момент в рамках программы выплачено:

€6 млрд путем переходного финансирования;

€1,89 млрд предварительного финансирования;

семь траншей на общую сумму ориентировочно в €21,6 млрд.

Напомним, в июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.