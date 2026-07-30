€8,3 млрд додаткового фінансування для України: Рада ЄС схвалила зміни до Ukraine Facility

30 липня Рада ЄС затвердила зміни до програми Ukraine Facility, збільшивши фінансування на 2026 рік на €8,3 млрд. Для отримання коштів Україна має виконати 27 нових індикаторів реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та судочинства.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради Європейського Союзу.

Кошти будуть надані через механізм Ukraine Support Loan, який Європарламент і Рада ЄС погодили у лютому 2026 року. Виконання плану підтримки Ukraine Plan є обов'язковою умовою для здійснення виплат.

Зміни в умовах та нові реформи

У поясненні до документу зазначається, що через обставини війни частину попередніх етапів реформ стало неможливо виконати в початкові строки. Нове рішення Ради ЄС визначає такі ключові коригування:

загальна кількість індикаторів Ukraine Plan зросла зі 146 до 173;

додано 27 нових кількісних і якісних індикаторів, з яких 10 потребують ухвалення нових законів;

переглянуто 34 із 146 чинних етапів виконання програми;

перенесено строки виконання 12 реформ, які потребують більше часу;

замінено або змінено низку реформ та інвестиційних проєктів відповідно до умов війни.

Нові вимоги акцентують увагу зокрема на верховенстві права, боротьбі з корупцією, реформах для вступу України до ЄС, енергетичному секторі та інтеграції країни у внутрішній ринок Євросоюзу.

Фінансові показники програми

Механізм підтримки Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року та передбачає понад €50 млрд стабільного фінансування у вигляді грантів і позик на період з 2024 по 2027 рік.

Станом на поточний момент у межах програми виплачено:

€6 млрд шляхом перехідного фінансування;

€1,89 млрд попереднього фінансування;

сім траншів на загальну суму орієнтовно €21,6 млрд.

Нагадаємо, у червні до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.