Від стадіону до готелів: ПриватБанк виставляє на аукціони свої найбільші непрофільні активи

ПриватБанк розпочинає продаж найбільших об'єктів стягнутого майна, які дісталися йому за борги ще до націоналізації. Продаж відбувається на виконання урядових напрямів діяльності державних банків для скорочення частки непрацюючих активів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба банку.

Яке майно піде з молотка?

Загалом до кінця 2026 року банк планує виставити на відкриті аукціони "Prozorro.Продажі" три великі лоти:

с тадіон "Дніпро-Арена" разом з "Учбово-тренувальною базою";

ТЦ "Приозерний" у місті Дніпро;

готельні комплекси у Буковелі — Radisson та "Гуртожиток".

Характеристики основних об'єктів

Стадіон "Дніпро-Арена" розрахований на понад 31 тисячу глядачів і містить VIP-зони, медіацентр, ресторан та підігрів поля. Навчально-тренувальна база в Придніпровську має сім футбольних полів, критий манеж, житлові корпуси, медичний центр, басейн і тренажерну залу.

ТЦ "Приозерний" у центрі Дніпра має площу понад 32 тисячі кв. м. Комплекс об'єднує торговельні, офісні та складські приміщення з розважальною інфраструктурою та підземним паркінгом, який використовують як укриття.

Окремим лотом стануть належна банку частина майна гірськолижного комплексу Буковель, будівель готельних комплексів Radisson та "Гуртожиток", разом з земельними ділянками, та окремі комерційні приміщення.

Умови участі та мета продажу

Як зазначили у фінустанові, торги пройдуть відповідно до правил продажу майна державними банками, визначених Кабінетом Міністрів України від 4 червня 2026 року. До участі не допустять осіб під санкціями, представників офшорних зон, олігархів, а також колишніх власників чи керівників банку.

Продаж цих об'єктів зменшить витрати ПриватБанку на утримання, покращить його фінансовий результат та збільшить надходження до державного бюджету через податки й дивіденди.

Раніше ПриватБанк виставляв на торги права вимоги за кредитами фізичних осіб на суму 1,6 млрд грн.