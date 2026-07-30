Netflix заплатить $200 млн за трансляції матчів Чемпіонатів світу з футболу серед жінок

Стрімінговий гігант Netflix готується виплатити близько 200 мільйонів доларів за трансляцію матчів наступного Чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із деталями угоди, підписаний контракт охоплює права на показ матчів у США та Канаді для турнірів 2027 та 2031 років. Хоча сам факт придбання прав компанія анонсувала раніше, фінансові подробиці випливли у пресі лише зараз.

У Netflix утрималися від коментарів, а ФІФА не надала оперативної відповіді на запит. Точна сума, сплачена за турнір 2031 року, поки залишається невідомою.

Фінансовий прорив у жіночому спорті

Ціна у 200 мільйонів доларів за права на ЧС-2027, який відбудеться в Бразилії, робить цю угоду однією з найбільших у річному обчисленні для жіночих спортивних подій.

За масштабом вона поступається хіба що 11-річній угоді WNBA на 3,1 мільярда доларів, що становить приблизно 280 мільйонів на рік.

Для порівняння, за чоловічий ЧС-2026 телеканал Fox виклав біля 485 мільйонів доларів за права на трансляцію в США.

Загалом ФІФА розраховує подвоїти доходи від наступного жіночого мундіалю приблизно до 1 мільярда доларів, про що раніше заявляла директорка з футболу ФІФА Джилл Елліс.

Боротьба за монетизацію

ФІФА тривалий час намагається посилити монетизацію власних турнірів. Серед останніх ініціатив — план відокремити свої комерційні інтереси в окрему структуру та продати частки приватним інвесторам, що вже викликало хвилю обурення від європейських політиків та УЄФА.

Варто зазначити, що окремий продаж прав на жіночий мундіаль вперше відбувся у 2023 році на тлі бурхливого зростання інтересу до жіночого спорту. Загальний дохід від медіа-прав на той турнір для всіх ринків склав близько 270 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Netflix впроваджує ШІ, який допоможе глядачам швидше обирати фільми. Стрімінговий гігант активно впроваджує технології штучного інтелекту, щоб допомогти своїм користувачам краще та швидше орієнтуватися у величезному масиві доступного відео.