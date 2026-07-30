Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,41

51,21

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зростає частка банкрутств фізосіб: на них припадає 45% справ

банкрутство
В Україні зростає частка банкрутств фізосіб / Depositphotos

Майже кожна друга справа про банкрутство, яка перебуває на розгляді господарських судів України, стосується фізичних осіб та ФОП. Станом на липень 2026 року таких справ було 2744, або 45% від загальної кількості, тоді як щодо юридичних осіб розглядали 3363 справи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Загалом у господарських судах перебуває 6107 справ про банкрутство. Таким чином, юридичні особи становлять 55% усіх боржників, а фізичні особи та підприємці — вже 45%.

За перше півріччя 2026 року суди відкрили 1250 нових проваджень про банкрутство, а закрили 767 справ.

Більшість боржників наразі перебувають на стадії ліквідації — 76%. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, а 5% — санацію.

Окремо в Україні почали застосовувати механізм превентивної реструктуризації, який дає підприємствам можливість домовитися з кредиторами до повноцінної процедури банкрутства. Наразі у такій процедурі перебувають дев'ять підприємств, ще для шести вже затверджено плани реструктуризації.

Запровадження превентивної реструктуризації пов'язане з адаптацією українського законодавства до норм Європейського Союзу, зокрема Директиви ЄС 2019/1023. Механізм передбачає врегулювання проблем із боргами до переходу підприємства до банкрутства.

Зауважимо, у Україні зростає кількість справ про неплатоспроможність фізичних осіб. За даними судової статистики, у 2025 році господарські суди відкрили 1371 справу, тоді як у 2024 році їх було 962. Як працює процедура банкрутства для громадян, у яких випадках можна звернутися до суду та які наслідки має визнання людини банкрутом.

Автор:
Тетяна Гойденко