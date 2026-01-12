780 компаній стали банкрутами у 2025 році: які сфери та регіони лідирують

За даними Верховного суду України, 780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році. І це лише 10% від усіх припинень діяльності. Обіги найбільших компаній-банкрутів коливаються від 3,4 до 7,7 млрд грн. Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством. За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що переважно, компанії в Україні проходять через процедуру самостійного припинення — це 60% випадків. Загалом 8 191 компанія, що проходить процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу, зафіксовано торік в Україні.

Найчастіше банкрутіють ТОВ — це 84% випадків у 2025 році.

Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Наразі все частіше власники обирають превентивну реструктуризацію: 8 справ у 6 компаніях відкрито у 2025 році. Аналітики пояснюють, що це випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до виникнення неплатоспроможності, намагаючись не довести ситуацію до банкрутства.

Які компанії найчастіше банкрутіють в Україні?

Найчастіше банкрутами стають компанії з оптової торгівлі: 266 підприємств. На другому місці — сільське господарство: 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю — 53 компанії, будівництво — 48 компаній і роздрібна торгівля — 38 компаній.

До топ-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 млрд грн. Найбільша справа стосується "Дегс холдинг", що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 млрд грн доходу за 2024 рік. Далі йдуть "Прайд Солюшнс Україна" з доходом 6,08 млрд грн та "Опт-Системс" — 5,46 млрд грн.

Абсолютний регіональний лідер — Київ

За даними аналітиків, нйбільше процедур банкрутства щодо бізнесу відкривають у Києві — 140 компаній (18%).

Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області — 138 компанії (17,7%). Наслідують Київщина — 86 компанії (11%), Дніпропетровщина — 85 (10,9%) та Одещина — 53 компанії (6,8%).

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Кожен восьмий закритий торік бізнес працював у Києві. В середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш “живучими” виявились ФОПи-кур'єри.