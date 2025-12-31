В Україні побільшало нових ФОПів наприкінці року: які сфери обирають

Наприкінці 2025 року малий бізнес в Україні відчув деяке пожвавлення: вперше за останні роки у четвертому кварталі кількість вперше зареєстрованих ФОПів перевищила кількість тих, хто припинив діяльність.

Як пише Delo.ua, про це це повідомляє YouControl.

У жовтні-грудні 2025 року в Україні з’явилося приблизно 58,2 тис. нових ФОПів. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки. У той же час 50,5 тис. припинили роботу. Таким чином приріст нових підприємців дорівнює 40 % — 7–8 тисяч підприємців.

Порівняно з IV кварталом 2024 року стало менше припинень діяльності — на 18%, тоді як наприкінці 2024-го на кожні 100 нових ФОПи припадало майже 150 закритих. Нині — близько 87.

Галузева структура

Найактивніше підприємці реєструвалися у роздрібній торгівлі — це 16,5 тис., майже третина всіх нових бізнесів кварталу. Далі йдуть ІТ (7,7 тис.) та інші послуги (6,9 тис.).

Найшвидше зростання показали транспорт і логістика та освітні послуги — плюс 60–70% за рік, що може свідчити про підвищений попит на перевезення, кур’єрів і навчальні сервіси.

Водночас ІТ залишається винятком: попри велику кількість нових ФОПів, у галузі за квартал закрилося більше бізнесів, ніж відкрилося.

Регіональний розподіл

За даними аналітиків, місто Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у IV кв. 2025). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (тоді було 6,6 тис.).

Дніпропетровська область – на другому місці із показником 5,8 тис. реєстрацій (+46% рік до року). Третю позицію утримує Львівщина (близько 4,8 тис. ФОП, +43%). Далі йдуть Київська область (4,4 тис. реєстрацій, +32%), Харківщина (4 тис., +41%) та Одещина (4,2 тис., +52%).

Сукупно за квартал ці шість регіонів дали понад 53% всіх нових реєстрацій ФОП в Україні, тобто більш ніж кожен другий підприємець реєструвався саме в одному з цих економічних центрів.

Гендерний аналіз

Жінки залишаються рушійною силою у реєстрації нових ФОП, але їхня перевага трохи зменшилася у порівнянні з минулим роком. Протягом жовтня-грудня жінки зареєстрували приблизно майже 36 тис. ФОП, що становить 61% від усіх нових підприємців кварталу. Для порівняння, у IV кварталі 2024 року частка жінок серед нових реєстрацій була вищою – приблизно 62–63%. Відповідно, частка чоловіків зросла з 37% до 39%: чоловіки зареєстрували 22,3 тис. нових ФОП у IV кв. 2025.

Попри ці зміни, жіноче мале підприємництво впевнено домінує: майже 6 із 10 нових ФОП реєструють саме жінки. Аналітики відзначають, що ця тенденція простежується вже не перший рік і стала ще виразнішою після початку повномасштабної війни, коли багато жінок стали започатковувати власний малий бізнес для підтримки сімей та економіки.

У четвертому кварталі 2025 року на жінок припадає близько 51% усіх припинень ФОП (25,6 тис. випадків), а на чоловіків – 49% (24,5 тис.). У третьому кварталі цей розрив був ще більшим (53% у жінок проти 47% у чоловіків).

"Незважаючи на те, що у році, який минає, кількість ФОП у країні ще трохи скоротилася, кінець року показав: малий бізнес адаптується, а підприємницька активність поступово відновлюється по всій відносно безпечній території України", - підсумовують аналітики.

Нагадаємо, третій квартал 2025 року став рекордним за останні два роки за кількістю реєстрацій малого бізнесу. Українці активно відкривали власну справу, і нові реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) значно перевищили кількість припинень діяльності, незважаючи на виклики повномасштабної війни.