ПДВ для ФОПів: Мінфін готує автоматичну реєстрацію

Міністерство фінансів та Державна податкова служба планують запровадити автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками ПДВ з 2027 року для тих, хто перевищить встановлений обсяговий поріг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Автоматична реєстрація та сервісний підхід

Відмова від паперових заяв. Реєстрація платниками ПДВ відбуватиметься автоматично — на підставі даних податкової звітності та реєстраторів розрахункових операцій. Такий підхід зменшить адміністративне навантаження як на бізнес, якому не доведеться звертатися до податкових органів, так і на ДПС, з огляду на очікуване збільшення кількості платників ПДВ.

Формування податкового кредиту. Для ФОПів, у яких обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців перевищить встановлений поріг, планується передбачити період для накопичення податкового кредиту.

Податкова накладна та декларація "в один клік". Декларації з ПДВ планують автоматично попередньо заповнювати в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та іншої інформації ДПС. Крім того, для ФОПів звітний період пропонується збільшити з місячного до квартального.

"В рамках сервісної моделі держава бере на себе частину адміністративної процедури. Наше завдання – зробити так, щоб ведення ПДВ для ФОП мінімально вплинуло на умови бізнесу. Для цього ми розширимо перелік автоматичних процедур адміністрування ПДВ", - зазначила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

2027 рік визначено перехідним. Він передбачатиме період відтермінування, необхідний для навчання платників, створення та тестування відповідних цифрових рішень. У цей час застосування санкцій за помилки в адмініструванні ПДВ не планується.

Раніше повідомлялося, що ухвалення рішення стосовно сплати ПДВ ФОПами з оборотом від 1 млн гривень відбуватиметься за умови покращення та спрощення адміністрування.