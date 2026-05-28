Уряд виділив 22 млрд грн на захист критичної інфраструктури

Уряд виділив 22 млрд грн на захист критичної інфраструктури / Юлія Свириденко

На реалізацію заходів із захисту критичної інфраструктури в Україні вже спрямували 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

До 1 червня в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. У межах концепції "Країна-фортеця" уряд разом із головами ОВА оновив перелік об’єктів та затвердив подальші роботи.

Окремі області – Волинська, Рівненська, Тернопільська, Кіровоградська та Херсонська – повністю освоїли виділене фінансування, а з 1 червня почнеться облаштування стін захисту на об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури.

На що ще виділили кошти

Паралельно уряд продовжує посилювати енергетичну стійкість регіонів. Із 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Також триває встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року планується додати загалом 1,5 ГВт нових потужностей.

Окрему увагу приділили забезпеченню об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Найбільша потреба наразі зберігається у Києві, а також у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях.

Крім того, уряд продовжує розширювати мережу блочно-модульних котелень. На початку квітня регіонам виділили 424,8 млн грн для підключення 70 котелень загальною потужністю 316 МВт. Напередодні Кабмін також спрямував 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення ще 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві.

Автор:
Тетяна Гойденко