Київ та регіони отримають три мільярди гривень на встановлення модульних котелень

Юлія Свириденко
Прем’єрка Юлія Свириденко / Урядовий портал

Уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Головна мета фінансування — забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору.

Розподіл виділених коштів відбудеться за наступною схемою:

  • 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації відповідних проєктів у Києві; 
  • понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації місцевих планів стійкості.

Свириденко наголосила, що ключовим завданням для всіх обласних військових адміністрацій та громад є оперативне встановлення та запуск обʼєктів до старту опалювального сезону. Усе передбачене обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня.

"Ці рішення дозволяють підвищити стійкість систем життєзабезпечення та забезпечити базові послуги для людей у кризових сценаріях", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Вони вже оснащені захистом і проходять етапи налаштування та тестування.

Автор:
Тетяна Ковальчук