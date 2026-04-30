Уряд виділив 3 мільярди на мобільні котельні: як Україна готується до наступної зими

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Мінрозвитку та спрямував 3 млрд грн із резервного фонду на авансування закупівель обладнання для теплової генерації.

Ці кошти дозволять регіонам розпочати масове встановлення блочно-модульних котелень, в межах стратегії розвитку розподіленої генерації, що є одним із ключових елементів підготовки до наступного опалювального сезону.

За результатами верифікації потреб, яку провело міністерство спільно з регіонами, встановлено необхідність у 247 додаткових котельнях. Їхня сукупна потужність має скласти 1 324,5 МВт.

Етапи реалізації та готовність регіонів

Наразі підготовка до наступного опалювального сезону вже перейшла у практичну фазу. Робота розділена на кілька ключових стадій:

Отримання технічних умов: у п'яти областях цей етап виконано на 88%.

Розробка проєктної документації: середній показник готовності становить 44%.

Встановлення обладнання: окремі регіони, зокрема Миколаївська область, уже розпочали безпосередній монтаж установок.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що розвиток розподіленої теплової генерації є критично важливим для стабільного проходження наступної зими.

Окрім безпосереднього підключення котелень, паралельно реалізуються заходи з інженерно-технічного захисту нових об’єктів генерації.

Нагадаємо, 20 березня уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.