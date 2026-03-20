Уряд виділив понад 12 млрд грн на підготовку до наступної зими

Уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансування критичної інфраструктури

Кошти будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі.

Загалом 3,5 млрд грн з виділених коштів будуть спрямовані на захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення. Ще 9,4 млрд грн отримають прифронтові області та Київська область для будівництва захисних споруд навколо розподільчих підстанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури.

"Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети - захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання", - наголосила Свириденко.

На початковому етапі фінансування розподілено так:

Одеська область отримає 582,3 млн грн;

Миколаївська — 280,7 млн грн;

Херсонська — 97,5 млн грн.

Про план стійкості

Плани стійкості регіонів України передбачають комплекс заходів для підготовки енергетичної системи та комунального господарства до наступного опалювального сезону. Їх розроблено Урядом у тісній співпраці з обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

До ключових напрямів планів належать:

захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації;

забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

децентралізація систем теплопостачання у великих містах.

Загальна потреба у фінансуванні оцінюється в 278 млрд грн (приблизно 5,4 млрд євро). Для її покриття Уряд працює над залученням коштів від міжнародних партнерів, а також передбачає співфінансування комунальних об’єктів з боку місцевих громад.