Загальна вартість плану енергетичної стійкості України та Києва сягає майже 278 млрд грн

Для забезпечення енергетичної стійкості України та підготовки до наступного опалювального сезону уряд розробив план загальною вартістю майже 278 млрд грн, який охоплює потреби всієї країни та Києва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ, щоб окреслити пріоритетні завдання щодо посилення енергетичної безпеки, залучення міжнародних внесків до Фонду підтримки енергетики та забезпечення України необхідним обладнанням і пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході.

"Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн. Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави", - написала вона.

Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено платформою для координації дій уряду та міжнародних партнерів у сфері енергетики.

Раніше Свириденко під час наради з представниками Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та енергетичних компаній окреслила напрямки роботи для забезпечення енергетичної стабільності України. Головною метою є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.