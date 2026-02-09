Уряд розпочав фінансування програм, спрямованих на посилення енергостійкості: перші результати

В Україні розпочато фінансування урядових програм підтримки енергетичного сектору. Перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та енергообладнання отримав бізнес в межах програми "Доступні кредити 5–7–9". За програмою "СвітлоДім" вже розпочалися виплати для багатоквартирних будинків. Мешканці Києва та області отримали “пакунки тепла”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані. Продовжують діяти урядові програми для людей, хто потребує допомоги під час морозів, для продовження роботи підприємців та для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і домогосподарств", — зазначила вона.

Допомога ФОПам

Як зазначила Свириденко, за тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2-3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисяч заявок держава вже профінансувала. За надані кошти підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги.

Станом на 9 лютого до 18 банків надійшло 963 заявки від бізнесу на загальну суму понад 1 млрд грн. Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень.

Кредити 5-7-9% на енергообладнання

Уже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 млрд гривень для фінансування проєктів власної генерації — для бізнесу та ОСББ. Загалом бізнес подав 173 заявки на 6,0 млрд гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості.

Програма "СвітлоДім"

Прем’єрка зауважила, що за програмою "СвітлоДім" вже розпочалися виплати для багатоквартирних будинків: наразі погоджено 19 заявок у Києві та Київській області на 5,1 млн грн. Для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі.

Допомога населенню

Державні компанії "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Ліси України" реалізують ініціативу з роздачі "пакунків тепла". Поточні результати:

30 000 осіб у районах зі складною енергетичною ситуацією вже отримали набори (Київ та область);

триває підготовка ще 70 000 пакунків для громад по всій Україні. Набори призначені для зарядки пристроїв та обігріву.

Нагадаємо, 6 лютого у Мінрозвитку відбулися перші засідання комісії в межах урядової програми "СвітлоДім". Погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну сума 3,3 млн грн. Майже 2000 родин матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення під час блекаутів.