Результати програми "СвітлоДім": перші 12 будинків отримають фінансування на 3,3 млн грн

У Мінрозвитку відбулися перші засідання комісії в межах урядової програми "СвітлоДім". Наразі погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну сума 3,3 млн грн. Майже 2000 родин матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення під час відключень електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Дев’ять будинків у столиці та три будинки в містах Бориспіль, Бровари та Васильків отримали погодження, і найближчими днями кошти надійдуть на їхні рахунки. Це означає, що більш як 1 900 родин матимуть автономне живлення для води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як працює програма?

Отримані кошти використають їх на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, систем керування батареями та сонячних панелей. Гроші надійдуть на рахунки заявників протягом 48 годин.

Після зарахування коштів на спецрахунки заявники мають 45 днів на закупівлю необхідного обладнання, яке потрібно якомога швидше встановити в будинках, щоб мешканці відчули реальний результат.

Як зазначили у відомстві, кількість заявок щодня зростає. Однак дев’ять заяв відхилили через неповний пакет документів. Після доопрацювання заявку можна подати повторно.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.