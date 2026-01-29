До 300 000 грн на закупівлю генераторів та акумуляторів для багатоповерхівок можуть отримати ОСББ

Уряд запустив програму "СвітлоДім", яка передбачає державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень для ОСББ, житлових та обслуговувальних кооперативів, управителей багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Автономне живлення багатоквартирних будинків

За словами очільниці уряду, об’єднання співвласників квартир або управителі будинків можуть подати заявку на отримання коштів у застосунку "Дія".

Комісія при Міністерстві розвитку громад розглядає та схвалює заявки. А отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Свириденко зауважила, що програма діятиме в громадах із надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Також уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", - повідомила Свириденко.

Крім того, розширили програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підвищення енергостійкості бізнесу. Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн.

До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки. Тож бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей.

Деталі програми

Державна програма допоможе мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономне електроживлення під час тривалих відключень, наголошують у Мінрозвитку.

Йдеться про стабільну роботу ключових систем життєзабезпечення: водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період.

Розмір державної допомоги — від 100 до 300 тис. грн, залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Кошти можна буде використати на придбання:

бензинових, дизельних або газових генераторів;

інверторів;

акумуляторів;

блоків керування високовольтними батареями;

сонячних панелей.

Програма не передбачає обмежень у виборі обладнання чи постачальника.

Зауважимо, уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду енергоефективності “ГрінДІМ”. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Раніше повідомлялося, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.