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Економіка
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Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу

Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу
Засідання уряду. Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Тelegram.

"Сьогодні затвердили порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах", - написав прем'єр.

За його словами, сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Окрім того, Шмигаль додав, що уряд спільно з Верховною Радою готує законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей для його імпорту.

Деталі щодо механізму кредитування для бізнесу поки що не повідомляються.

В Україні працюють над створенням альтернативної генерації

Додамо, наразі уряд розглядає можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючих до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

"Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - переконаний Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що уряд має стратегію з п’яти великих блоків. Перший — це посилення нашої ППО. Друге — ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів. Третє — децентралізація енергосистеми, де сформовано комплекс заходів.

"Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні", — сказав він.

Автор:
Тетяна Гойденко