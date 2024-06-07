Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса

В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.

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Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Сегодня утвердили порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах", – написал премьер.

По его словам, сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что правительство совместно с Верховной Радой готовит законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей для его импорта.

Детали о механизме кредитования для бизнеса пока не сообщаются.

В Украине работают над созданием альтернативной генерации

Добавим, в настоящее время правительство рассматривает возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.

"Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - убежден Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что у правительства есть стратегия из пяти крупных блоков. Первый – это усиление нашей ПВО. Второе – ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов. Третье – децентрализация энергосистемы, где сформирован комплекс мероприятий.

"Снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, накопителей, инверторов и другого оборудования. Поддержка потребителей, которые будут устанавливать собственную генерацию, в частности, через предоставление льготных кредитов. В каждом областном центре должны быть оборудованы установки для питания критической инфраструктуры. Мы говорим о десятках мини-ТЭЦ по всей стране", - сказал он.