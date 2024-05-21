Спрос вырос более чем на 700%: "Эпицентр" фиксирует бум продаж зарядных станций

Из-за массовых отключений электроэнергии спрос на зарядные станции в сети торговых центов "Эпицентр" в течение прошлой недели вырос более чем в восемь раз.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уже после первых сообщений о введении графиков отключений в регионах интерес к покупке зарядных станций существенно увеличился.

Наибольший скачок продаж сети торговых центров "Эпицентр" произошел в четверг - после первых массовых отключений по всей стране.

Так, 16 мая спрос на зарядные станции вырос в 14 раз по сравнению с предыдущей неделей, а на следующий день в пятницу - почти в 15. По результатам недели прирост составил более 700% (или в восемь раз).

На прошлой неделе также существенно увеличилась продажа павербанков – в 3,5 раза. Причем массово покупать павербанки люди стали в пятницу, а спрос на них увеличился в 10 раз.

Кроме того, украинцы активно покупали фонари, источники бесперебойного питания, аккумуляторы и реле напряжения. Спрос на товары в четверг-пятницу вырос в пять-девять раз.

За эти два дня в сети "Эпицентр" также удвоился рост покупок свечей, инверторов, а спрос на генераторы вырос на 50%.

Кроме того, в 3,5 раза выросли и продажи солнечных панелей. Как пояснил руководитель департамента "Потребительная электроника" ООО "Эпицентр К" Роман Ивашкевич, солнечные батареи часто покупают для поддержки работы зарядных станций при отключении света.

"Украинцы заметно активнее ищут варианты альтернативных источников генерации электроэнергии. Учитывая, что впереди нас ждет солнечное время года, актуальными становятся солнечные панели, которые могут продолжать генерировать энергию при длительном отключении электроэнергии", - подчеркнул Ивашкевич.

Отметим, 21 мая в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения будут продолжаться в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. С советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться по ссылке.

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