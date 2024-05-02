В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в результате российских ударов повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Об этом министр рассказал в интервью для Foreign Policy.

Кулеба отметил, что российские баллистические ракеты являются настоящими бедствиями этой войны, поскольку в последнее время они в основном использовались для разрушения украинской энергетической системы.

"Осмелюсь сказать, что если бы другая страна испытала такой масштаб энергетического разрушения, она бы выглядела намного, гораздо хуже, чем Украина. Но просто чтобы понять: половина нашей энергетической системы повреждена и мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и сплачивать поддержку всего мира", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Украина держится потому, что многому научилась, а также через понимание того, что стоит на кону.

Украинская энергосистема в опасности

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

В результате этого серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации, а энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей. Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами.

Вторая мощная атака произошла 22 марта. Тогда российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций. Он также рассказал, что РФ уже уничтожила почти всю украинскую тепловую электрогенерацию. В Украине не исключается возможность того, что под удары могут попасть и АЭС.