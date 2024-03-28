Восстановление – не на один год: В ДТЭК рассказали о разрушении всех энергоблоков двух ТЭС из-за атаки 22 марта

22 марта российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительного удара за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности.

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Об этом "Экономической правде" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, последствия последней атаки для энергосистемы в целом и тепловой генерации очень серьезны. Есть огромные разрушения и больше всего пострадали именно объекты генерации. ДТЭК потеряла 50% установленной мощности.

Также значительные разрушения получили Бурштынськая и Ладыжинская ТЭС, что в Винницкой области.

Сахарук рассказал, что на этих станциях в той или иной степени пострадали абсолютно все блоки. Некоторые повреждены на 50%, другие разрушены полностью.

"Пострадали две наши станции: Бурштынськая и Ладыжинская. Пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС", - рассказал Дмитрий Сахарук.

Сколько времени и средств уйдет на восстановление

Он отметил, что на восстановление Днепровской ГЭС и Харьковской ТЭЦ-5 уйдет не один год. В Харькове в результате ракетной атаки РФ кроме ТЭЦ разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет. О сроках говорить рано, поскольку еще не проведено полное обследование поврежденного оборудования.

"Возможно, один-два блока начнут работать раньше, но всего это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать. После дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. Сейчас критически необходимы трансформаторы. Нам нужно около десяти единиц", - подчеркивает директор ДТЭК.

Сахарук говорит, что по предварительной оценке нужно около 200 миллионов долларов, чтобы восстановить разрушенное большое оборудование, а стоимость работ будет стоить половину из этой суммы.

Что касается денег на восстановление, то полная сумма есть у компании, но требуется и международная помощь. Минэнергетики начало посылать запросы возможным донорам и они будут решать, как это можно профинансировать.

"Масштаб разрушений колоссальный, поэтому без поддержки международных доноров компаниям не восстановиться. Министерство энергетики консолидирует потребность по всем компаниям… Работы будем финансировать за свой счет", - подчеркнул он.

Сахарук добавил, что во время подготовки к прошлому отопительному периоду ДТЭК вложила 4 миллиарда гривен и восстановила десять блоков, но две трети из них снова разрушены.

Напомним, в результате ракетной атаки зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС. Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.