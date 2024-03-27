Ущерб окружающей среде в результате удара РФ по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн

Примерный ущерб окружающей среде вследствие удара РФ по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Минприроды Руслан Стрелец, передает пресс-служба ведомства.

"Если говорить об убытках вследствие попадания ракеты в ДнепроГЭС, то ориентировочно они на сегодняшний день подсчитаны в объеме 140 млн грн, но продолжается расчет, потому что ущерб окружающей среде – это не только отходы разрушения. Или загрязнение воды. Это в том числе взрывы, горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому сегодня имеем цифру в 140 млн грн. Это еще один кейс в наш общий трек по подсчету ущерба окружающей среде" - рассказал Стрелец.

По его словам, подсчет продолжается и эта цифра может измениться, к сожалению, в большую сторону.

Также министр напомнил, что из-за повреждения ДнепроГЭС в результате массированной ракетной атаки РФ 22 марта экоинспекторами ДЭИ было зафиксировано засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.

По словам Стрельца, ситуация ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают осуществлять ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС.

Также во время эфира глава Минприроды сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы", - сообщила прессслужба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. В настоящее время энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала нужно провести анализ поврежденного оборудования.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Позже он сообщил, что на полное восстановление ДнепроГЭС понадобится несколько лет.