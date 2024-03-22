В результате удара РФ по Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр (ФОТО)

В результате ракетного удара, который 22 марта совершила страна-агрессор РФ по Днепровской ГЭС, зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

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Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Южного округа.

Отмечается, что специалисты оперативно осмотрели пострадавшие территории с целью определения нанесенного ущерба окружающей среде, инспекторами отобраны пробы почвы для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект реки Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", - подчеркнули в Госэкоинспекции.

Там добавили, что все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы", - сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.