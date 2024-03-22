Одно из двух зданий Днепровской ГЭС серьезно повреждено: неизвестно, удастся ли его восстановить

22 марта в Днепровскую ГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

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Об этом в эфире Радио Свобода сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он напомнил, что сегодня утром, 22 марта, произошла ракетная атака на ДнепроГЭС. Есть повреждения обеих станций и плотины.

"В Днепровске ГЭС-2 есть прямое попадание двух ракет. Попадание в опору. Разбиты подкрановые балки. Обе станции пока не работают. Жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет", - отметил Сирота.

Он подчеркнул, что в настоящее время станция принимает все меры, чтобы поднять затворы и осуществить пропуск воды ниже по течению Днепра.

По словам Сироты, окончательную оценку повреждением "Укргидроэнерго" сможет дать через некоторое время, когда будет ликвидирован пожар. Последствия будут просчитаны в течение дня.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли ГЭС-2 работать", - подчеркнул Сирота.

Он надеется, что мир среагирует на вновь происходящие удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает избивать по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул Сирота.

РФ нанесла ущерб "Укргидроэнерго" на 3 млрд евро

Крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине " Укргидроэнерго" оценила размер ущерба, нанесенного в результате российской агрессии в более чем 3 млрд евро.

В результате постоянных обстрелов по объектам, а также разрушения Каховской ГЭС, "Укргидроэнерго" понесло убытки более 2,5 млрд евро.

Кроме того, дополнительный 500 млн евро ущерб был нанесен из-за ракетных ударов и нападений дронов на объекты компании.