Одна з двох будівель Дніпровської ГЕС серйозно пошкоджена: невідомо, чи вдасться її відновити

22 березня у Дніпровську ГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

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Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Він нагадав, що сьогодні зранку, 22 березня, відбулась ракетна атака на ДніпроГЕС. Наразі є пошкодження обох станцій та греблі.

"У Дніпровську ГЕС-2 є пряме влучання двох ракет. Попадання в опору. Розбиті підкранові балки. Обидві станції наразі не працюють. Жертв серед співробітників ДніпроГЕС немає", - зауважив Сирота.

Він підкреслив, що наразі станція здійснює усі заходи, аби підняти затвори і здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра.

За словами Сироти, остаточну оцінку пошкодженням "Укргідроенерго" зможе дати за деякий час, коли буде ліквідовано пожежу. Наслідки буде прораховано протягом дня.

"Доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і розумітимемо, що сталося. І зможе чи ГЕС-2 працювати", - підкреслив Сирота.

Він сподівається, що світ зреагує на удари, які знову відбуваються по об’єктах критичної інфраструктури України.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив Сирота.

РФ завдала збитків "Укргідроенерго" на 3 млрд євро

Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.

У результаті постійних обстрілів по об’єктах, а також руйнування Каховської ГЕС, "Укргідроенерго" зазнало збитків понад 2,5 млрд євро.

Крім того, додаткові 500 млн євро збитків було завдано через ракетні удари та напади дронів на об'єкти компанії.