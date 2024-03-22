Армія РФ атакувала енергетичні об’єкти, є влучання по ДніпроГЕС, Харків без світла та води, ЗАЕС на межі блекауту: введено аварійні графіки

Уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

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Наймасштабніша атака на українську енергетику

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.

ЗАЕС опинилася на межі блекауту внаслідок масованої атаки росіян

Через масовану ракетну атаку окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що близько 5 ранку під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

За даними "Енергоатома", наразі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив очільник "Енергоатома" Петро Котін.

Окупанти завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю, є поранені

8 ракетних ударів ворог наніс по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюють", - написав він.

Крім того, повністю обмежено рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС, повідомила Патрульна поліція Запорізької області.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту. Слідкуйте за оновленням інформації щодо відновлення руху", - йдеться в повідомленні.

Є влучання по ДніпроГЕС

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - повідомили в "Укргідроенерго".

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Харків без світла та води

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти здійснили більш ніж 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", - написав він.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, через знеструмлення насосних підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Також уранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Вінниччина: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет . Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури", - написав він.

У Кривому Розі є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - написав очільник міста Олександр Вілкул.

На Хмельниччині є жертви та постраждалі

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних. Деталі згодом", - написав він

На Львівщині дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомила Львівська ОВА.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

На Сумщині введено графіки аварійних вимкнень електроенергії

Про це повідомили в ОВА.

"Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини", - йдеться в повідомленні.

На Полтавщині введений графік аварійних відключень

На Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - підкреслив він.

За його словами в області розгортають пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку