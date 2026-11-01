"Укрпошта" майже вдвічі скоротила збиток, але не виконала фінансовий план

“Укрпошта” у третьому кварталі 2026 року отримала 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас результат виявився значно гіршим за план: компанія розраховувала обмежити збиток 42,87 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Інтерфакс-Україна”.

У липні-вересні виручка “Укрпошти” зросла на 14,4% у річному вимірі — до 3,45 млрд грн. Водночас вона виявилася на 3,5% нижчою за планові 3,58 млрд грн.

У компанії зазначили, що порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи зросли у сегментах пересилання письмової кореспонденції, посилок, переказів та торгівлі.

Показник EBITDA за третій квартал становив 205,17 млн грн проти 100,3 млн грн роком раніше. Таким чином, він зріс більш ніж удвічі та перевищив плановий показник у 158,24 млн грн майже на 30%.

Кількість відправлень і платежів скоротилася

За третій квартал “Укрпошта” прийняла 12,5 млн внутрішніх та міжнародних одиниць письмової кореспонденції проти 19,6 млн роком раніше.

Кількість посилок скоротилася з 10,2 млн до 9,9 млн, а кількість платежів — з 20,8 млн до 15,8 млн.

Показник своєчасної доставки поштових відправлень становив 98%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників компанії зменшилася з 27,1 тис. до 25,5 тис. осіб. Водночас середня заробітна плата зросла з 18,5 тис. грн до 20,9 тис. грн.

Наразі мережа “Укрпошти” налічує 7,1 тис. об’єктів обслуговування, з яких 1,9 тис. — пересувні відділення.

Що планує “Укрпошта”

У четвертому кварталі компанія планує продовжити інвестиції у цифрові сервіси та розширити функціональність застосунку “Укрпошта 2.0”.

Зокрема, йдеться про запуск повноцінного маркетплейсу, CRM-системи та самостійних каналів обслуговування клієнтів.

Також компанія планує розгортати нові поштомати в регіонах, оптимізувати маршрути доставки та посилювати енергонезалежність поштової інфраструктури напередодні зими.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року “Укрпошта” отримала 122 млн грн прибутку до оподаткування. Операційний прибуток EBITDA тоді сягнув 293 млн грн, що майже у шість разів перевищило плановий показник.